عالية نصيف : أحد أعضاء جهة رقابية حصل على سيارة مرسيدس كهدية من أحد مستشاري الداخلية

2019/05/12 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بإعادة النظر في ما يسمى بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد والتعامل بحزم مع ضعاف النفوس الذين يوهمون الرأي العام بأنهم يحاربون الفساد بينما لديهم صلة ببعض الفاسدين .وقالت في بيان اليوم :” ان أحد ممثلي (جهة رقابية) امتنع عن الكشف عن ملفات فساد وأوامر قبض صادرة بحق اشخاص فاسدين […]

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