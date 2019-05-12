الفياض: أمريكا لن تقوم بعمل عسكري ضد إيران

2019/05/12 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس

أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، أن أمريكا لن تقوم بأي عمل عسكري ضد إيران.

وقال الفياض في تصريح نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية، إن “‘الامريكان قلقون من احتمال ردود افعال ايرانية”، مبيناً أن “مجيء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد لكي يقدم علامات الاطمئنان بعدم نيتهم القيام بعمل عسكري”.

وأضاف أن “العراق يقوم بدوره في هذه القضية بشكل كامل ومنسجم مع خصوصياته وعلاقاته المتميزة مع الجمهورية الاسلامية ومع حرصه على تجنيب المنطقة ازمات حادة”.

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