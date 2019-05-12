2019/05/12 | 12:27

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غوايدو يوجه مندوبه إلى واشنطن بإقامة اتصالات فورية مع العسكريين الأميركيين

متابعة/ خطوة برس

وجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، لمندوبه إلى واشنطن بإقامة اتصالات فورا مع العسكريين الأمريكيين.

وأكد غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في ختام مظاهرة نظمت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أنه “خول مبعوثه لدى واشنطن كارلوس فيتشيو لقاء القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي وقائدها الأميرال كريغ فالر وإقامة علاقات مباشرة معه لـ”تنسيق محتمل”.

وكرر زعيم المعارضة الفنزويلية المدعوم أمريكيا التصريحات المتكررة على لسان الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته بأن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وأضاف أن “الصين تعهدت له بالانضمام لمجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا التي تضم دولا أوروبية وأمريكية لاتينية للتفاوض على حل الأزمة”.

وجاء هذا الإعلان الذي يعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على خلفية محاولة انقلاب فاشلة في البلاد أواخر أبريل الماضي، إذ عجزت المعارضة عن كسب دعم العسكريين.

وقبل أيام، اعتقلت قوات الأمن التابعة للحكومة الفنزويلية نائب غوايدو في الجمعية الوطنية إدغار زامبرانو.

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