ضبط مجموعة محتالين منتحلين صفة موظفين بامانة بغداد

2019/05/12 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، ضبط مجموعة محتالين منتحلين صفة عاملين فيها.وقالت الامانة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “بلدية الشعلة مع دائرة الحراسات والأمن ضبطت مجموعة من المحتالين يستحصلون أموالا من المواطنين منتحلين صفة الامانة”.واضافت انه “تم ضبط 4 اشخاص ضمن حي الجوادين شمال غرب بغداد يقومون […]

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