بوكيتينو يفرض شروطه على يوفنتوس

2019/05/12 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكرت تقارير صحفية إن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي دخل في مفاوضات مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، من أجل تولي تدريب “البيانكونيري” بداية من الموسم المقبل.ورغم الغيابات التي ضربت توتنهام هذا الموسم، بالإضافة لعدم التعاقد مع أي لاعب في الميركاتو الماضي، فإن بوكيتينو نجح في تقديم موسم رائع، كان أبرز ما […]

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