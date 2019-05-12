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معلم سبعيني يربي الاطفال على ارصفة الشوارع!!!


معلم سبعيني يربي الاطفال على ارصفة الشوارع!!!
2019/05/12 | 12:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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