زيدان يبحث مع السفير الفرنسي عقد اتفاقية قضائية

2019/05/12 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان،اليوم الاحد،مع السفير الفرنسي عقد اتفاقية قضائية.

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