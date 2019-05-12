مسؤول إيراني: لم نتصل بترامب وحاملة الطائرات الأمريكية في مرمى صواريخنا

2019/05/12 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى

الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشة عن اعتقاده بان اميركا لن تدخل في حرب

تدرك بانها ستخرج خاسرة منها ضد ايران.

وأكد انه "لا أحد في ايران سيتصل هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد

ترامب".وأضاف "صواريخنا دقيقة بمدى 2000 كم وحاملة الطائرات الأمريكية تبعد

500 كم" لافتا الى ان "أميركا استنفدت آخر اوراقها أما إيران فلا

تزال تحتفظ بأوراقها".وتابع المسؤول الايراني "سيرون بأنفسهم أن موضوع ايران يختلف عن أي

بلد آخر" مبينا "لتوفير أجواء التفاوض؛ يتوجب على الأميركيين أن

يتراجعوا عن بعض سياساتهم".

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