فالح الفياض:قرار انتشار الحشد الشعبي وتواجده بيدنا 100%

2019/05/12 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، قرار انتشار الحشد الشعبي وأماكن تواجده هو بيدنا بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الخطة الانتشارية متعلقة بالظروف الميدانية والعسكرية.وقال الفياض في تصريح اوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “انتشار الحشد الشعبي هو قرار عراقي وكل مايقال ويشاع هو اكاذيب”، مؤكدا أن “القرار بيدنا 100% ونحن من يقرر اين يتواجد الحشد الشعبي واين لايتواجد”.وأضاف الفياض، أن “الخطة الانتشارية هي متعلقة بالظروف الميدانية والعسكرية ولايجرأ أي مسؤول لجنة بأن يتكلم معنا في هذه القضية”.

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