الحرس الثوري:حاملة الطائرات الأميركية حرب نفسية

2019/05/12 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الأحد، اميركا غير قادرة ولا تملك الجراة على شن الحرب ضد ايران، معتبرا أن ارسال حاملة الطائرات الاميركية للمنطقة بمثابة حرب نفسية.وقال النائب في مجلس الشورى الايراني محمد علي بورمختار في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “اللواء سلامي حضر اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى الاسلامي عقد صباح اليوم”، مبينا أنه “قدم اللواء سلامي تقريرا حول برامجه القادمة للنواب”.ونقل بورمختار عن سلامي قوله، إن “ارسال حاملة الطائرات من قبل اميركا للمنطقة ليس سوى حرب نفسية تسعى اميركا من ورائها لتخويف الشعب وبعض المسؤولين العسكريين من وقوع الحرب”.وأضاف سلامي، أن “الحرب الاميركية ضد ايران غير ممكنة لان اميركا لا تملك القدرة والجراة على شن الحرب ضد ايران، وما يمنع ذلك هو قوة قواتنا المسلحة من جانب ونقاط الضعف لحاملات الطائرات الاميركية من جانب اخر، لذا فان اميركا لن تقدم على مثل هذه المخاطرة”.





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