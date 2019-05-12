سيارة تنظيف طريق تتسبب في مقتل سائق – فيديو

2019/05/12 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي سائق شاحنة مصرعه بعد اصطدامه بسيارة ضخمة على أحد الطرق الروسية.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، كانت الشاحنة تسير على الجانب الأيسر من الطريق، عندما تفاجأ سائقها بوجود سيارة ضخمة أمامه ليصطدم بمؤخرتها وتتحطم شاحنته بالكامل.

رصد مقطع الفيديو بواسطة كاميرا لوحة قيادة سيارة أخرى تسير على الطريق، وكانت السيارة المتوقفة من الشاحنات التي تعمل على تنظيف الطريق بالمياه.

تحطم الجزء الأمامي من الشاحنة بالكامل ولقي السائق مصرعه على أثر الحادث.

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