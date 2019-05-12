2019/05/12 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

دعا زعيم إئتلاف الوطنية إياد علاوي، الأحد، 12 أيار، 2019، لجردة حساب عاجلة تشخص اسباب الارهاب في العراق قبل فوات الاوان.وكتب علاوي تدوينة على موقعه بالفيس بوك تابعتها (بغداد اليوم)، أن، "داعش وارهابها بدأ يطفو على السطح من جديد باعمال خبيثةٍ مرة اخرى وهو ما سبق وقد حذرنا منه ومن اجيال جديدة لهذا التنظيم الارهابي تنتهج اسلوب العمليات النوعية، فضلاً عن التحديات والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة".وبين أن، "المؤسف والمؤلم ان البيئة السياسية والاقتصادية في العراق ما تزال غير طاردةٍ للارهاب، وان المواطن لم يلمس حتى اللحظة اي أثرٍ ايجابي او تطبيق لشعارات الاصلاح التي رُفعت وهو ما يتطلب جرد حساب عاجل من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ووقفة تأمل ومراجعة حقيقية ..



قبل فوات الأوان".

بغداد اليوم- بغداد

كشف عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد (11 أيار 2019)، عن مواجهة الأخير ’’مقاومة شديدة" من قبل وزارات لا تريد توطين رواتب موظفيها، بسبب ’’الفضائيين’’

بغداد اليوم - بغداد

وصفت اللجنة المالية البرلمانية، الاحد 12 ايار 2019، البنك المركزي، بـ"اساس الفساد"، فيما يخص الفساد المصرفي في العراق.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، لـ"بغداد اليوم"، "انها فتحت ملف فساد المصارف،

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر ائتلاف دولة القانون، الاحد (12 أيار 2019)، توضيحاً حول ما نشر عن قيام رئيس الائتلاف نوري المالكي باستثناء 25 ألف من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، ابان فترة توليه رئاسة الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( علاوي يدعو لجردة حساب تشخص اسباب الارهاب في العراق قبل فوات الاوان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( علاوي يدعو لجردة حساب تشخص اسباب الارهاب في العراق قبل فوات الاوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).