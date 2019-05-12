ذي قار تحظر حركة الدراجات النارية مساءً في شهر رمضان المبارك

2019/05/12 | 12:38

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت اللجنة الأمنية العليا في ذي قار اليوم حظر تجوال الدراجات النارية في ليالي شهر رمضان المبارك.





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت اللجنة الأمنية العليا في ذي قار اليوم حظر تجوال الدراجات النارية في ليالي شهر رمضان المبارك.وذكر بيان للجنة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ، ان الحظر يبدا من الساعة الـ ‪12‬ ليلا وحتى الساعة الرابعة فجرا وفي عموم مدن المحافظة .وبين ان فرض الحظر جاء استجابة لمناشدات المواطنين وللحد من المخالفات البيئية والجرائم الجنائية في المحافظة.انتهى،ت ع ح.

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