ترامب يحذر الصين من تعطيل أي اتفاق تجاري بعد 2020

2019/05/12 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصّين على إبرام اتّفاق تجاري مع بلاده الآن، مُحذّراً إيّاها من أنّ الوضع سيكون “أسوأ بكثير” إذا ما استمرّت المفاوضات التجاريّة خلال ولايته الرئاسيّة الثانية المحتملة.

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