أغذية تساعد على الإقلاع عن التدخين

2019/05/12 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..وعدد الخبراء الأغذية التي تساعد على الإقلاع عن التدخين ومنها الشوكولاته المرة، والزنجبيل، وكذلك الخضروات والفواكه المرة.حسب أخصائية التغذية لاريسا بولياكوفا، يمكن للزنجبيل خفض الرغبة في الحصول على النيكوتين، بالإضافة إلى تسريع عملية إزالة السموم من الجسم.أما بالنسبة للفواكه الحمضية، فهي مصدر إضافي لفيتامين C، الذي يتم تدميره في الجسم عن طريق […]

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