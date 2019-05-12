النهج الوطني: العراق أصبح أكثر تأثيرا للعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران

2019/05/12 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت كتلة النهج الوطني النيابية، الأحد، أن العراق اضحى الدولة الأكثر تأثيراً للعب بدور الوسيط في تهدئة الاوضاع بين طهران وواشنطن, داعيا الكتل السياسية الى التريث في طرح قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق وذلك لحساسية التوقيت.وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “طرح قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق […]

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