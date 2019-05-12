واع / متنبئ جوي : غد أول موجة حر لصيف عام 2019

2019/05/12 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

12/05/2019 12:21:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ، الاحد ، ان يكون طقس يوم غد أول موجة حر مع حلول الصيف لعام 2019.

وذكر المتنبئ في منشور على صفحته في الفيسبوك نقلها مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "أجواء حارة صيفية خلال النهار ستبدأ في مدن وسط وجنوب البلاد، ومعتدلة الى حارة في غرب وشمال البلاد ستبدأ أعتبارا من يوم غد الاثنين".

وأضاف "ستبدأ مع الموجة ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وسيعلن يوم الإثنين بدء أول موجة حارة قصيرة لمدة أربعة أيام، سترتفع فيها درجات الحرارة لأعلى من معدلاتها بـفارق 3-4 درجات بسبب اندفاع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحمل كتلة هوائية مدارية حارة نسبيا".

وأوضح عطية "تبلغ ذروة الموجة يوم الجمعة 17 أيار، وستصل درجة الحرارة العظمى نهار يوم الجمعة المقبل حيث ذروة الموجة في العاصمة بغداد الى 43 مْ، وفي البصرة 42 مْ وتكون أجواء المحافظة رطبة مرهقة، وفي أربيل 37 مْ، والسليمانية 34 مْ، والرطبة 36 مْ".

ولفت الى انه "من المتوقع ان تخف شدتها يوم الاحد 19 ايار" مشيرا "أما بالنسبة للامطار فمن المتوقع استقرار نسبي في الأجواء لغاية يوم الخميس المقبل".

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