2019/05/12 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على إرهابي يعمل “جاسوساً لداعش” مندساً بين النازحين في الموصل

القبض على إرهابي يعمل “جاسوساً لداعش” مندساً بين النازحين في الموصل

مايو 12, 2019 - 12:32 م

عدد القراءات:

1

بغداد/ خطوة برسأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن القبض على إرهابي يعمل “جاسوساً لـداعش” مندساً بين النازحين في أيسر الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقت” خطوة برس” نسخة منه، انه “بعملية نوعية ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من القاء القبض على أحد الارهابيين في مخيم السلامية بالساحل الأيسر من الموصل مندسا بين النازحين”.وأضافت أن “الداعشي من الذين كانوا يعملون في أمنية داعش ويقوم بالتجسس ونقل المعلومات عن القطعات الأمنية، ويعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي يعمل “جاسوساً لداعش” مندساً بين النازحين في الموصل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي يعمل “جاسوساً لداعش” مندساً بين النازحين في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).