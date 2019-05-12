حملة مداهمات واعتقالات تطال فلسطينيين بينهم أطفال في الضفة

2019/05/12 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.ونقلت وكالة “فلسطين الآن” عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد باجس المطور من حي رأس العاروض داخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، تزامنًا مع اندلاع مواجهات بالمنطقة، كما جرى اقتحام عدة منازل في مخيم العروب شمال المدينة.[…]

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