تعرف على مجموعة ممثل العراق في بطولة الاندية الاسيوية بكرة الصالات

2019/05/12 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اجريت، اليوم الاحد، قرعة بطولة الاندية الاسيوية لكرة القدم بالصالات في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر اب المقبل.واوقعت القرعة ممثل العراق الوحيد، فريق نفط الوسط في المجموعة الثالثة الى جانب اندية يرام القيرغيزستاني وناغويا الياباني وفاموس الانديولسي.ومن المقرر ان تقام البطولة في بانكوك لمدة 10 ايام والتي ستقام للفترة من 8 الى […]

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