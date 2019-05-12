الساعدي:ابلغنا الحلبوسي بإدراج قانون اخراج الأميركان على جدول البرلمان

2019/05/12 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف رئيس كتلة الاصلاح والأعمار صباح الساعدي، الأحد، عن إبلاغه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بضرورة ادراج قانون اجلاء القوات الأميركية من العراق الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان تشريع القانون يضمن إبقاء العراق بعيدا عن ازمات المنطقة.وقال الساعدي في حوار متلفز وتابعته وكالة صدى، إنه “خلال زيارتي الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل عدة ايام ابلغته بضرورة إدراج قانون اجلاء القوات الاميركية من العراق على جدول اعمال البرلمان خلال الاسبوع المقبل”.واضاف ان “القانون تمت صياغته وهو في ادراج رئاسة البرلمان التي اخرت عرضه لغاية اللحظة دون ذكر الاسباب الموضوعية”، مبينا ان “اخراج القوات الاميركية من العراق يضمن استمرار العراق في نهجه بالنأي عن اي صراع اقليمي في المنطقة”.وأوضح الساعدي، أن “تحالف الاصلاح مدرك خطورة تبعات العقوبات الأميركية ضد ايران وتداعياتها الكارثة على العراق وعلى جميع القوى السياسية التماسك ووضع مصالح العراق اولا في التعامل مع الازمة”.

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