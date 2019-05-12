صور.. العشرات من الفلاحين يتظاهرون أمام مكتب البرلمان في كربلاء للمطالبة بتسويق تمورهم

2019/05/12 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العد نيوز- بغداد

تظاهر العشرات من الفلاحين الكربلائيين وأصحاب البساتين، اليوم الأحد، أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة للمطالبة باستلام التمور من قبل الحكومة وعبر المنافذ

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