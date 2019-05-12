الاستخبارات العسكرية: القبض على اثنين من الإرهابيين في الرمادي

2019/05/12 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ واثر معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين

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