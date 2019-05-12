وزارة الداخلية: ضبط أوكار مفخخة ومنشورات داعشية في كركوك

2019/05/12 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت القوات الأمنية، أوكار لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تضبط وكرين تابعين لعصابات داعش الإرهابية في وادي زغيتون بكركوك احتوى الاول على ٣عبوات ناسفة، وقد تم تدميرها وردم الوكر".

وأضاف "أما الثاني عبارة عن غرفة تحت الأرض أحتوت على ٦ عبوات ناسفة و٣ صواعق واغطية وأفرشة وتجهيزات عسكرية وأواني طبخ وكيبلات كهربائية وأدوات حاسبة إلكترونية، حيث تم رفع المواد وردم المكان بدون حادث يذكر".

وأشار الى ان "المفارز أعلاه وبالتعاون مع القوات الأمنية عثرت على وكر آخر في قرية سماكة السفلى وجد بداخله منشورات تابعة لعصابات داعش الإرهابية وعتاد بكمية كبيرة وقنابل هاون جاهزة للنصب وجهاز موبايل، حيث تم تدميرها من قبل الجهد الهندسي".

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