2019/05/12 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد : إحالة أربعة "محتالين" إلى القضاء

12/05/2019 13:23:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت أمانة بغداد، الأحد،عن إحالة أربعة "محتالين" إلى القضاء، مبينةً أنهم يقومون بجباية الأموال من أصحاب مبانٍ سكنية وتجارية "منتحلين" صفة موظفي في الأمانة.

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "بلدية الشعلة مع دائرة الحراسات والأمن ضبطت أربعة محتالين ضمن حي الجوادين شمال غرب بغداد".

وأضافت، أن هؤلاء "يقومون بجباية الأموال من المباني السكنية والتجارية منتحلين صفة موظفي أمانة بغداد"، مشيرةً إلى "تسييرهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم".

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