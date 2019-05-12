ائتلاف النصـر يدرس خيارات التحول الى المعارضة

2019/05/12 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ائتلاف النصـر عزمـه دراسة خيارات التحول الى المعارضة مع الكتل والأحزاب السياسية الاخرى من تحالف الاصلاح .

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