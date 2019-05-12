2019/05/12 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل..المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة وقوع انفجارات بميناء الفجيرة .

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