2019/05/12 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة نينوى، الأحد، عن ضبط ست معاملات صرف سلفٍ بأكثر من 48 مليار دينار في ديوان المحافظة، مُبيِّنةً أنها مصرفةٌ لغرض توزيعها بين لجان تنفيذ الأعمال الخاصَّة بإعادة الاستقرار لعام 2018.وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “إجراءاتها، التي اتُّخِذَت لمتابعة الأموال التي تمَّ صرفها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، أفضت إلى ضبط ست معاملات صرف سلفٍ إلى لجان استلام المبالغ في ديوان المحافظة خاصَّة بالموازنة التشغيليَّة بنسبة (30) بالمائة”، مبينة أن “مبالغ السلف البالغة (48,077,125,0000) مليار دينارٍ لم تتم تسويتها لغاية يوم تنفيذ عمليَّة الضبط، فضلاً عن عدم وجود أيَّة مبالغ نقديَّةٍ منها في ديوان المحافظة”.وأضاف البيان أن “تحرِّياتها الأوليَّة قادت إلى ضبط عضوين من أعضاء لجنة الاستلام تمَّ عرضهما صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة على الهيأة التحقيقيَّة المُختصَّة التي قرَّرت توقيفهما، استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات”.يُشَارُ إلى أنَّ الهيأة كشفت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، مؤكدة قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حول قيامه بسحب مبالغ من الأموال المُخصَّصة لإعادة الاستقرار في المحافظة.واشارت الهيئة إلى أنها بصدد متابعة المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها التي ناهزت الـ(76,000,000,000) مليار دينارٍ، وذلك بعد ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى وأكثر من 15 مليار دينارٍ كانت بعهدتهم.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة تضبط سلفاً بأكثر من 48 مليار دينارٍ لم تتم تسويتها في ديوان محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة تضبط سلفاً بأكثر من 48 مليار دينارٍ لم تتم تسويتها في ديوان محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).