2019/05/12 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموت بعز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني: ليلى قاسم رمز لعدم الانحناء وبرهنت أن الانتماء لكوردستان أهم من أي شيء آخر) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني: ليلى قاسم رمز لعدم الانحناء وبرهنت أن الانتماء لكوردستان أهم من أي شيء آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).