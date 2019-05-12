مخاوف من ‘الاكاديميات المتطرفة” الجديدة مع امتلاء السجون العراقية

2019/05/12 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ( وكالة فرانس بريس )

بينما يحاكم العراق الالاف من السكان المحليين والاجانب المتهمين بالانضمام الى مجموعة داعش , يحذر الخبراء من ان سجونها قد تصبح مرة اخرى اكاديميات لمتطرفيين .



كان السجن لحظة محورية للعديد من المتطرفين البارزين ليس اقلهم ابو بكر البغدادي سوبرمان داعش العراقي الذي مازال طليقا على الرغم من انهيار خلافته المزعومة في اذار الماضي.

لقد احتجز البغدادي في معسكر بوكا , وهو مجمع كبير تديره امريكا في الصحراء الجنوبية العراقية , حيث يعتقد انه كان قد بلغ من العمر ما يؤهله كزعيم متطرف .

ويقول هاشم الهاشمي , وهو خبير في الحركات المتطرفة العراقية , بالنسبة للعديد من هكذا جماعات , فان السجن كان احد المراحل المتعددة للتطرف الجهادي .

ان هؤلاء المتطرفين يديرون دورات دراسية دينية خاصة بهم وحتى انهم يخططون لهجمات على مدنيين او يصدرون اوامر بالاغتيالات لقوات الامن من داخل جدران السجن .

و قال الهاشمي لوكالة فرانس بريس : لقد اصبحت هذه الخلايا الداعشية بما يعادل للاكاديميات – وحتى لو كان يوجد هنالك سجين واحد فقط مع افكار متطرفة , فانه يستطيع تجنيد البقية .

لقد ادان العراق بالفعل مئات من مواطنيه وكذالك عشرات الاجانب بالسجن المؤبد بسبب الانضمام الى داعش .

وقد بدأت اجراءات محاكمة 900 شخص عراقي اعيدوا مؤخرا من سوريا المجاورة وعرضت محاكمة الاجانب الذين هم في مأزق قانوني هناك ايضا .

ولكن نظام سجنهم كان محل انتقاد حاد .

وقد اتهمت مجموعات متخصصة في الدفاع عنهم القوات الامنيىة باستخدام الادلة الظرفية (عرضية وثانوية) كدليل لاحتجاز الناس بتهمة الارهاب منتزعة اعترافات قسرية تحت التعذيب محتفظة بالمشتبه بهم في زنزانات مكتظة ومزدحمة جدا ولايسمح للمحاميين بالوصول اليهم .

وقد شيدت هذه الزنزانات لتتسع لحوالي 20 محتجزا وغالبا ماتملأ ب 50 شخصا محتجزا واخبر شخص يعمل في السجون , اخبر وكالة فرانس بريس بان هؤلاء السجناء تم القاء القبض عليهم عندما كانوا يهربون تلفونات خلوية او يمررون معلومات خلال زيارات عائلية وبصورة خاصة الى زوجاتهم .

وقال فاضل ابو رغيف, وهو محلل امني : غالبا مايتم احتجاز المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم خيانة مع المتطرفيين المتشددين مما سهل التجنيد في الماضي .

ترجمة مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

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