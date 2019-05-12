القضاء العراقي يصدر حكماً بحق صاحب مقهى بالنجف بعد

2019/05/12 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العد نيوز- بغداد

أصدرت محكمة الجنح في محافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق صاحب مقهى أساء للإمام الكاظم (عليه السلام) في

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