مجلس النوّاب يرد على الدعوى القضائية التي رفعها عبدالمهدي بحق الحلبوسي

2019/05/12 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العد نيوز- بغداد

رد مجلس النوّاب على دعوى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في المحكمة الاتحادية بعد خرق الأخير

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