مفتشية الداخلية: الكشف عن شبهات فساد في المرور العامة بقيمة 279 مليون دينار

2019/05/12 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مكتب المفتش في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم اكتشاف المبالغ المهدورة بناءً على توجيه المفتش العام جمال الأسدي مكتبه في مديرية المرور بتشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق معاملات الصرف الخاصة بمديرية المرور، وقد اكتشفت اللجنة التدقيقية وجود فروقات كبيرة بين الأسعار التي تمت فيها شراء اطارات وبطاريات للمديرية عن أسعار السوق بلغت 279 مليون دينار".وأضاف البيان، أنه" نتيجة لذلك عمدت اللجنة التدقيقية إلى إجراء التحقيق الإداري الابتدائي مع لجان الشراء والاعتدال والفنية التابعة للمديرية لمعرفة حقيقة الإجراءات المتبعة في عمليات الشراء والأسباب التي أدت إلى وجود مغالاة كبيرة في الأسعار".واوضح، أن" مكتب تفتيش المرور نظم تقريراً مفصلاً بالقضية مرفقاً بالأوليات وقوائم الشراء والتجهيز رفعه إلى مديرية التفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بصددها، وعرض القضية أمام أنظار المفتش العام من أجل تشكيل مجلس تحقيقي فيها".انتهى..م.ر

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