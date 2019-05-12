نشوب حريق في الاقسام الداخلية بباب المعظم وسط بغداد

2019/05/12 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" حريقاً اندلع داخل الأقسام الداخلية التعاون للطالبات ضمن مجمع باب المعظم".وأضاف، ان" فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".انتهى..م.ر

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