أمانة بغداد تعلن إحالة أربعة “محتالين” إلى القضاء

2019/05/12 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، إحالة أربعة “محتالين” إلى القضاء، مبينةً أنهم يقومون بجباية الأموال من أصحاب مبانٍ سكنية وتجارية “منتحلين” صفة موظفي في الأمانة.وقالت الأمانة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “بلدية الشعلة مع دائرة الحراسات والأمن ضبطت أربعة محتالين ضمن حي الجوادين شمال غرب بغداد”.

وأضافت، أن هؤلاء “يقومون بجباية الأموال من المباني السكنية والتجارية منتحلين صفة موظفي أمانة بغداد”، مشيرةً إلى “تسييرهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم”.

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