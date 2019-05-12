وزارة الهجرة توزع نحو 43 الف حصة من المساعدات للنازحين

2019/05/12 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاحد، توزيع 42.918 الف حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات شرق الموصل ومخيمات السليمانية ومحافظة صلاح الدين.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة وكالة علي عباس جهاكير في بيان تلقته وكالة صدى ، ان “ملاكات ممثلية الوزارة في اقليم كردستان وزعت (36.170) الف حصة اغاثية للاسر النازحة في مخيمات الخازر وحسن شام ومخيم ديبكة تضمنت الحصص سلات غذائية وسلات صحية وسلات ملابس صيفية وسلات مطبخية وحافظة للماء البارد”.

واضاف جهاكير ان “فريق عمل مكتب الوزارة في محافظة السليمانية وزع (3) الاف حصة اغاثية للنازحين في مخيم آشتي و(2.100) الفي حصة للنازحين في مخيم عربت”، فضلا عن “توزيع 402 حصة اغاثية للنازحين في مخيم سورداش، اذ شملت الحصة الواحدة سلات (غذائية وصحية ومطبخية وملابس).

وتابع ان “حصة محافظة صلاح الدين بلغت (1.246) الف سلة غذائية وصحية للعوائل النازحة في قرية المسحك في قضاء بيجي اضافة الى حي البو عبيد وهياكل الديوم التابعة الى مركز تكريت”.

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