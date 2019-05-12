الحكيم للصباح: العراق حريص على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع الكويت

2019/05/12 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الأحد، حرص العراق على توثيق أواصر التعاون الثنائيِّ مع الكويت، معربا عن تقديره للعلاقات الثنائيَّة المُتميِّزة بين البلدين.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم التقى مع رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الصباح”، مبينا أن “الجانبين بحثا التطوُّرات المُتعلقة بالقضايا […]

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