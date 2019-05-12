2019/05/12 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الدكتور ياسين المعموري رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي المبنى الجديد لفرع كربلاء المقدسة بحي السلام .وقال المعموري ان فرع كربلاء يقدم خدمات كبيرة لملايين الزائرين خلال الزيارات المليونية و جاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك والذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي .واضاف : ان المبنى يتألف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مبنى الهلال الأحمر بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مبنى الهلال الأحمر بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).