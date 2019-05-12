النوارس تسعى لمصالحة الجماهير من بوابة البحري في ممتاز الكرة

2019/05/12 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يسعى نادي الزوراء، الى ماصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال آسيا، حين يواجه البحري على ملعب الفيحاء في ختام مباريات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.ويحتل فريق النوارس المركز الرابع برصيد 41 نقطة، حيث يأمل في تقليص الفارق مع الكرخ “الثالث” الى اربع نقاط، بعد خسارة الاخير امام […]

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