2019/05/12 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبط 279 مليون دينار كسرقات وتلاعب بمصروفات في مديرية المرور العامة

بغداد/ خطوة برس

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأحد، عن هدر بقيمة 279 مليون دينار بالأموال المخصصة لشراء اطارات وبطاريات لمديرية المرور.

وذكر المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تم اكتشاف المبالغ المهدورة بعد تشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق معاملات الصرف الخاصة بمديرية المرور”، مبيناً أن “اللجنة التدقيقية اكتشفت وجود فروقات كبيرة بين الأسعار التي تمت فيها شراء اطارات وبطاريات للمديرية عن أسعار السوق بلغت 279 مليون دينار”.

وأضاف أنه “نتيجة لذلك عمدت اللجنة التدقيقية الى اجراء التحقيق الاداري الابتدائي مع لجان الشراء والاعتدال والفنية التابعة للمديرية لمعرفة حقيقة الاجراءات المتبعة في عمليات الشراء والأسباب التي أدت الى وجود مغالاة كبيرة في الأسعار”.

وأوضح أن “مكتب تفتيش المرور أصدر تقريراً مفصلاً بالقضية مرفقاً بكل بالأوليات وقوائم الشراء والتجهيز رفعه الى مديرية التفتيش لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بصددها، وعرض القضية أمام أنظار السيد المفتش العام من أجل تشكيل مجلس تحقيقي فيها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 279 مليون دينار كسرقات وتلاعب بمصروفات في مديرية المرور العامة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 279 مليون دينار كسرقات وتلاعب بمصروفات في مديرية المرور العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).