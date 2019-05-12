اخماد حريق اندلع في مجمع الاقسام الداخلية وسط بغداد

2019/05/12 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن إخماد الحريق الذي اندلع داخل مجمع أقسام داخلية لطالبات ضمن مجمع باب المعظم، مشيراً إلى إنقاذ جميع الطالبات اللاتي كُن داخله.

وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “بمشاركة ٣ فرق، تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ جميع الطالبات داخل مجمع التعاون (أقسام داخلية) ضمن مجمع باب المعظم وإخماد الحريق بالكامل”.

وأضافت المديرية ، أن “خبير الأدلة الجنائية تسلم مهامه لمعرفة أسباب الحادث”.





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