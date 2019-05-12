وزير الخارجيَّة يبحث مع أمير الكويت التطورات الإقليمية والدولية

2019/05/12 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم اليوم الاحد، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين بغداد بالكويت، والعمل على تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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