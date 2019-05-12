وزير الخارجيَّة يلتقي أمير الكويت ويبحث معه العلاقات الثنائية

2019/05/12 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”.وذكر بيان لوزارة الخارجية ” ان الجانبين بحثا العلاقات التي تربط بغداد بالكويت، و تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المُشترَكة.وثمَّن الوزير مواقف الكويت الداعمة للعراق، وجُهُودها على الساحة العربيَّة في تعزيز مسار التضامُن العربيّ المُشترَك […]

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