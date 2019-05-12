وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء الكويت ويبحث مع التطوُّرات المُتعلقة بالقضايا الإقليميَّة والدولـيَّة

2019/05/12 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مع رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الصباح وعبر الوزير بحسب بيان لوزارة الخارجية عن تقديره للعلاقات الثنائيَّة المُتميِّزة بين البلدين، التي تستند إلى أبعاد سياسيَّة، واقتصاديَّة، وثقافـيَّة، وتاريخيَّة ، مُؤكّداً حرص بغداد على توثيق أواصر التعاون الثنائيِّ مع الكويت في ظلِّ ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطوُّرات […]

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