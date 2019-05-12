2019/05/12 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. السجن 3 سنوات بحق المتهم الذي اساء للامام الكاظم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/12 | 14:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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