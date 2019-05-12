الحكمة: مفردة الفساد استهلكت إعلاميا ومحاربته بحاجة لقائد مُغامر

2019/05/12 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني علي جبير اليوم الأحد، أن كلمة الفساد التي يتم متداولتها بين الكتل السياسية استهلكت إعلاميا وأصبحت مشكلة بدون حلول، مشيرا الى أن محاربة الفساد في المحافظات والوزارات والمؤسسات الحكومية بحاجة لقائد يُغامر بنفسه وأن لا يُناغم القوى السياسية للبقاء لساعة على كرسي الحكم.وقال جبير لـ/SNG/،إن “مشكلة الفساد ...

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