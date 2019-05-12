سائرون: البرلمان مع حل مجالس المحافظات والدستور لا يسمح

2019/05/12 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي اليوم الأحد، مجلس النواب مع حل مجالس المحافظات، إلا أن فقرات الدستور لا تسمح بحل تلك المجالس، مشيرا أن على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السرعة بإجراء انتخابات المجالس لإنهاء الخلل القانوني والإداري في المجالس.وقال عليوي لـ/SNG/،إن” فترة أداء مجالس المحافظات المقرر لها 4 سنوات وعندما تطول ...

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