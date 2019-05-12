2019/05/12 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} استقبل المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، في مكتبه بمدينة النجف الأشرف المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي.

وذكر بيان لمكتب المرجع الشيخ النجفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الزيارة "تأتي في إطار شهر رمضان المبارك شهر الخير والمحبة".وأضاف البيان ان "المرجعين تبادلا مفردات الودِّ والاحترام والمحبة، مبتهلين إِلى الباري {عزَّ إسمه} أن يأخذ بيد الأُمة الإِسلامية نحو جادة الهداية والصلاح، وأن يُعزّ المؤمنين، وأن يحفظ أبناء العراق من كُل سوء".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيد الحكيم يستقبل المرجع النجفي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيد الحكيم يستقبل المرجع النجفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).