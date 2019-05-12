الهندسة العسكرية للحشد تنفذ حملة لكري المبازل والأنهر استعدادا للموسم الزراعي

2019/05/12 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي, الأحد, عن تنفيذ حملة لكري المبازل والأنهر استعدادا للموسم الزراعي الحالي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “بناء على توجيهات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس شرعت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي وبمشاركة وزارة الموارد المائية والدوائر الزراعية والجمعيات الفلاحية بحملة كبيرة وواسعة لكري […]

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