2019/05/12 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر مطلعة لمراسل آفاق ان عدم توفر دفاتر الجوازات الخام ،

يسبب توقف اصدار الجوازات في البصرة لاكثر من شهر ، الا للحالات

الحرجة والمرضية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر تكشف لآفاق سبب توقف اصدار الجوازات في البصرة !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر تكشف لآفاق سبب توقف اصدار الجوازات في البصرة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).